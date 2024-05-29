السويد.. الشرطة تفتح تحقيقا عقب العثور على خنزير نافق أمام مسجد

فتحت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء تحقيقا بتهمة التحريض على الكراهية عقب العثور على خنزير نافق أمام مسجد في مدينة سكوفد جنوبي البلاد.

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وذكرت الشرطة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم إلقاء الخنزير أمام واجهة مسجد ليلا، وتم تسجيل شكوى بشأن التحريض على الكراهية بدافع عنصري، فيما لم تستبعد توجيه أي اتهامات بدوافع أخرى.

وأوضح رئيس الهيئة التي تدير المسجد المعني سماغو ساهات أن الحديث جار حول خنزير بري.

وأضاف في حديث لوكالة "فرانس برس": " رأيت الحيوان مرميا أمام باب المسجد عندما وصلت هذا الصباح، وقد كان ميتا، جاء شخص بسيارة وألقاه أمام المسجد، ولا نعلم من يكون لكن تم تصويره بكاميرات المراقبة".

وأشار المتحدث إلى أن المسجد لم يتعرض لأي تهديدات منذ افتتاحه قبل عام، مضيفا "عندما يتعلق الأمر بمعرفة السبب الذي قد يدفع شخصا ما إلى القيام بذلك، فلا يسعنا إلا أن نتكهن".