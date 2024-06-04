الجيش الإسرائيلي ينفي منع رئيس الأركان تحرير مختطفين من مستشفى الشفاء في بداية الحرب

علق الجيش الإسرائيلي على التقارير التي تفيد بأن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي منع عملية إطلاق سراح أسرى إسرائيليين في مجمع الشفاء الطبي في غزة في بداية الحرب على القطاع .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التقارير "كاذبة وعارية من الصحة تماما".

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وأفاد بأن الحديث يدور عن فكرة لم تكن جاهزة عملياتيا أو استخباريا للتنفيذ نظرا لعدم توفر معلومات عن وجود مختطفين في المستشفى، مضيفا: "لو توفرت مثل هذه المعلومات لتطورت الخطة لكي يتم تطبيقها والعملية وفق ما عرض كانت ستؤدي إلى قتل مختطفين وإلى المساس بأمن القوات".

وصرح المتحدث بأن رئيس الأركان أوعز للقوات بمواصلة إبقاء خطة اجتياح المستشفى عبر البحر لو توفرت معلومات استخبارية تسمح بتطبيق الخطة، الأمر الذي لم يحدث.

وأشار أيضا إلى أن المزاعم عن إخفاء رئيس الأركان عملية لتحرير المختطفين عن المستوى السياسي هي كاذبة وعارية من الصحة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أنه في كل مناسبة خلال الحرب توفرت فيها معلومات استخبارية تسمح بتخطيط عملية لتحرير مختطفين تم عرض الموضوع طيلة مئات الساعات على رئيس الأركان، مبينا أنه عندما تكون الخطة جاهزة للتنفيذ تتم الموافقة عليها وعرضها على المستوى السياسي.

وصرح بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي وعندما توفرت الظروف العملياتية لذلك أقر عمليات لتحرير مختطفين مع تحمل المخاطر بشكل مسؤول.

المصدر: وسائل إعلام عبرية