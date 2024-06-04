 
مباشر

نائب المستشار الألماني يعبر عن أسفه لعدم السماح للقوات الأوكرانية باستهداف روسيا في وقت سابق

أخبار العالم

نائب المستشار الألماني يعبر عن أسفه لعدم السماح للقوات الأوكرانية باستهداف روسيا في وقت سابق
Globallookpress Britta Pedersen/dpa
نائب المستشار الألماني روبرت هابيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xodp

أعرب نائب المستشار الألماني روبرت هابيك عن أسفه لعدم اتخاذ السلطات الألمانية في وقت سابق قرارا بالسماح للقوات الأوكرانية باستهداف أراضي روسيا بالأسلحة الألمانية.

وقال هابيك في حديث لصحيفة "أوغسبورغ الألمانية": "في الوقت الراهن السماح يشمل الأراضي المحددة حول خاركوف فقط، من أجل الدفاع عن النفس".

وأضاف: "وهذه حقيقة أن القرار الذي اتخذناه كان من الممكن اتخاذه منذ فترة طويلة".

إقرأ المزيد
شولتس مستشهدا ببايدن: ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الألمانية لن يؤدي إلى التصعيد
شولتس مستشهدا ببايدن: ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الألمانية لن يؤدي إلى التصعيد

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت رسميا، يوم 31 مايو الماضي، أنها سمحت لكييف باستخدام الأسلحة الألمانية لاستهداف مواقع وأهداف على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف الأوكرانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، عن رفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة المقدمة من قبل تلك الدول الغربية ضد روسيا، أو عدم وجود مثل هذه القيود أصلا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا