نائب المستشار الألماني يعبر عن أسفه لعدم السماح للقوات الأوكرانية باستهداف روسيا في وقت سابق

أعرب نائب المستشار الألماني روبرت هابيك عن أسفه لعدم اتخاذ السلطات الألمانية في وقت سابق قرارا بالسماح للقوات الأوكرانية باستهداف أراضي روسيا بالأسلحة الألمانية.

وقال هابيك في حديث لصحيفة "أوغسبورغ الألمانية": "في الوقت الراهن السماح يشمل الأراضي المحددة حول خاركوف فقط، من أجل الدفاع عن النفس".

وأضاف: "وهذه حقيقة أن القرار الذي اتخذناه كان من الممكن اتخاذه منذ فترة طويلة".

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وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت رسميا، يوم 31 مايو الماضي، أنها سمحت لكييف باستخدام الأسلحة الألمانية لاستهداف مواقع وأهداف على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف الأوكرانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، عن رفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة المقدمة من قبل تلك الدول الغربية ضد روسيا، أو عدم وجود مثل هذه القيود أصلا.

المصدر: نوفوستي