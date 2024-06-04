أردوغان يعلن بدء الاختبارات الميكانيكية في المفاعل الأول لمحطة "أق قويو" للطاقة النووية

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان يوم الثلاثاء بدء الاختبارات الميكانيكية في المفاعل الأول لمحطة "أق قويو" للطاقة النووية عقب إتمام 90 بالمئة منه.

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وفي شهر مارس 2024 صرح الرئيس التركي بأن كافة مفاعلات محطة "آق قويو" النووية في ولاية مرسين جنوب البلاد ستدخل الخدمة بحلول 2028.

وأضاف أردوغان حينها أن أعمال تشييد محطة "آق قويو" النووية بالتعاون مع روسيا ستنتج 35 مليار كيلوواط ساعي سنويا.

وتعد "آق قويو" التي دشنت أولى مراحلها في أبريل 2023 أول محطة تركية للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات بالبلاد.

وتلبي المحطة 10 بالمئة من الطلب على الكهرباء في تركيا عند تشغيل كامل وحداتها في 2028.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر 2010 اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وخلق فرص عمل جديدة.

المصدر: RT + الأناضول