 
مباشر

لافروف: العسكريون الفرنسيون المتواجدون بأوكرانيا كمدربين أو مرتزقة هدف مشروع

أخبار العالم

لافروف: العسكريون الفرنسيون المتواجدون بأوكرانيا كمدربين أو مرتزقة هدف مشروع
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xoan

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي عسكريين فرنسيين في أوكرانيا بصفة مدربين أو مرتزقة هم هدف مشروع لروسيا.

إقرأ المزيد
الجيش الروسي يلقي القبض على مرتزق فرنسي بالقرب من خاركوف (فيديو)
الجيش الروسي يلقي القبض على مرتزق فرنسي بالقرب من خاركوف (فيديو)

جاء ذلك وفقا لتصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "فيما يتعلق بمسألة المدربين الفرنسيين، لدي سبب للاعتقاد، وهناك عدد من الحقائق المحددة، أن هؤلاء يعملون بالفعل في أوكرانيا. وبغض النظر عما إذا كانوا أعضاء في القوات المسلحة الفرنسية أو مجرد مرتزقة، فإنهم يمثلون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة".

وكانت "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر في الدوائر الدبلوماسية أن فرنسا قد ترسل مدربين عسكريين إلى أوكرانيا في وقت مبكر من هذا الأسبوع، على الرغم مما يمثله ذلك من خطر الصدام المباشر مع روسيا. ووفقا لـ "رويترز"، يمكن لباريس في المرحلة الأولية إرسال عدد محدود من المدربين، ثم تخطط لزيادة العدد إلى عدة مئات. وبحسب مصادر الوكالة فإن المهمة لن تعمل تحت رعاية الاتحاد الأوروبي أو "الناتو".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا