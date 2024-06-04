لافروف: العسكريون الفرنسيون المتواجدون بأوكرانيا كمدربين أو مرتزقة هدف مشروع

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي عسكريين فرنسيين في أوكرانيا بصفة مدربين أو مرتزقة هم هدف مشروع لروسيا.

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جاء ذلك وفقا لتصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "فيما يتعلق بمسألة المدربين الفرنسيين، لدي سبب للاعتقاد، وهناك عدد من الحقائق المحددة، أن هؤلاء يعملون بالفعل في أوكرانيا. وبغض النظر عما إذا كانوا أعضاء في القوات المسلحة الفرنسية أو مجرد مرتزقة، فإنهم يمثلون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة".

وكانت "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر في الدوائر الدبلوماسية أن فرنسا قد ترسل مدربين عسكريين إلى أوكرانيا في وقت مبكر من هذا الأسبوع، على الرغم مما يمثله ذلك من خطر الصدام المباشر مع روسيا. ووفقا لـ "رويترز"، يمكن لباريس في المرحلة الأولية إرسال عدد محدود من المدربين، ثم تخطط لزيادة العدد إلى عدة مئات. وبحسب مصادر الوكالة فإن المهمة لن تعمل تحت رعاية الاتحاد الأوروبي أو "الناتو".

المصدر: تاس