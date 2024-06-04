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واشنطن تجري تجربة إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينتمان" (فيديو)

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واشنطن تجري تجربة إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارات
Gettyimages.ru
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أجرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إطلاقا تدريبيا لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينتمان 3" من قاعدة فاندينبيرغ التابعة لقوات الفضاء الأمريكية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للقاعدة: "يوم الثلاثاء 4 يونيو، تم إجراء تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غير مزود برأس حربي من طراز "مينتمان 3"".

ووفقا للبيان، فإن الغرض من إطلاق الصاروخ هو اختبار "سلامة وموثوقية وفعالية واستعداد نظام الإطلاق".

وتم اليوم إطلاق أول صاروخ من صاروخي مينتمان 3"، المخطط لإطلاقهما هذا الأسبوع، ومن المقرر إطلاق الصاروخ الثاني في 6 يونيو.

 

المصدر: تاس

 

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