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تحطم مقاتلة تابعة للقوات الهندية غرب البلاد ونجاة طاقمها (فيديو)

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تحطم مقاتلة تابعة للقوات الهندية غرب البلاد ونجاة طاقمها (فيديو)
Globallookpress
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تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز سو 30 -MK1، الثلاثاء، في منطقة ناشيك بولاية ماهاراشترا، فيما تمكن الطياران اللذان كانا على متنها من القفز.

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ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد كانت الطائرة تخضع لرحلة تجريبية بعد إصلاح كبير في شركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة.

وقالت التقارير إن الطيارين تمكنا من النجاة بحياتهما عبر القفز من المقاتلة لكنهما تعرضا لإصابات.

المصدر: وكالات

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