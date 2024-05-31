شركة هندية خاصة تطلق أول صاروخ لها إلى الفضاء

أطلقت شركة Agnikul Cosmos الهندية الخاصة أول صاروخ من طراز Agnibaan من إنتاجها الخاص في رحلة فضائية تجريبية دون مدارية.

أفادت بذلك صحيفة The Economic Times الهندية، وقالت إن إطلاق الصاروخ تم بعد ثلاث محاولات فاشلة، وأطلق الصاروخ في 30 مايو من منصة الإطلاق الخاصة بالشركة في المطار الفضائي التابع لمؤسسة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في جزيرة سريهاريكوتا.

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كان الغرض من الرحلة إلى حدود الفضاء والتي استغرقت دقيقتين هو اختبار محرك الصاروخ الذي تم تصنيعه باستخدام عناصر التكنولوجيا المبردة والوقودين السائل والغازي، وكذلك اختبار تشغيل المكونات الموجودة على متن الصاروخ المطبوعة بواسطة الطابعة ثلاثية الأبعاد.

يذكر أن Agnibaan هو صاروخ ثنائي المراحل، قادر على إيصال ما يبلغ 300 كيلوغرام من الحمولة إلى مدار على ارتفاع حوالي 700 كيلومتر.

جدير بالذكر أن أول صاروخ هندي خاص من طراز Skyroot تم إطلاقه عام 2022 من مطار وكالة الفضاء الهندية.

وتم تأسيس شركة Agnikul Cosmos عام 2017، وهي التي تولت إدارة أول منصة إطلاق خاصة في الهند ومركز الرحلات الفضائية في المطار الفضائي التابع لوكالة الفضاء الحكومية.

المصدر: تاس