الرواد الصينيون ينفذون مهمة في الفضاء المفتوح (فيديو)

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) أن رواد المحطة المدارية الصينية نفذوا مهمة ناجحة في الفضاء المفتوح.

جاء في منشور للمؤسسة:"نفذ رواد المحطة المدارية الصينية مهمة في الفضاء المفتوح، قاموا خلالها بتركيب معدات لحماية المحطة من الحطام الفضائي. خرج الرواد من المحطة يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري، تمام الساعة 18:58 بتوقيت بكين (13:58 بتوقيت موسكو)، واستمرت مهمتهم في الفضاء المفتوح 8 ساعات ونصف، وأنجزوا المهام المطلوبة بنجاح".

وأشارت (CASC) إلى أن الرواد الذين نفذوا المهمة هم رواد مركبة Shenzhou 18 التي وصلت إلى المحطة في 25 أبريل الماضي، ويفترض أن يبقى هؤلاء الرواد على متن المحطة لمدة 6 أشهر، وأن يقوموا خلالها بإجراء العديد من التجارب العلمية والاختبارات التكنولوجية.

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وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن محطتها المدارية Tiangong، من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال الطواقم)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: تاس