"لم تجلب قط الحزن والمعاناة لإفريقيا".. حفيد مانديلا يشيد بدور روسيا في ماضي القارة وحاضرها

صرح نكوسي مانديلا حفيد الرئيس الأول لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، بأن دول إفريقيا تسترشد بروسيا التي تعتبرها دولة عظيمة "لم تجلب أبدا الحزن والمعاناة للقارة" وتساعد في تحريرها.

وقال نكوسي مانديلا، وهو أيضا نائب في الجمعية الوطنية بجنوب إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو: "لم تكن روسيا قط مستعمرة في القارة الإفريقية. ولم تجلب قط الحزن والمعاناة لها.. كل ما فعلته روسيا هو دعمنا ومساعدتنا على تحرير أنفسنا من الاضطهاد، حتى ننال استقلالنا".

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وتابع: "لقد تمكنت جنوب إفريقيا، بعد 350 عاما من الاستعمار و60 عاما من الفصل العنصري الوحشي، بدعم من المجتمع الدولي وخاصة روسيا، من تحقيق الأمل في الحرية".

وأضاف: "لقد مدت روسيا دائما يد العون والدعم لجميع دول القارة الإفريقية من أجل التطور وخلق الفرص لشعوبنا، ونحن ننظر دائما إلى روسيا، حتى بعد 30 عاما من إحلال النظام الديمقراطي في بلادنا، وما زلنا نعتبر روسيا واحدة من الدول العظيمة التي تدعم قضيتنا".

وأكد مانديلا أن روسيا "شريك اقتصادي رائع لجنوب إفريقيا، يدعم الاقتصاد ويضمن تجارة مربحة وعلاقات بين الدولتين".

وأشار مانديلا إلى أن الهدف من زيارته لروسيا والمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ينطلق غدا الأربعاء، هو تطوير العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا في مجالات السياحة والتعليم والزراعة.

المصدر: "نوفوستي"