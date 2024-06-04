تفش جديد لإنفلونزا الطيور في أستراليا

أعلنت وزارة الزراعة في ولاية فيكتوريا بأستراليا عن تفش جديد لإنفلونزا الطيور في منطقة ملبورن، حيث اكتشف الأطباء البيطريون في مزرعة فارم برايد فودز حوالي 120 ألف دجاجة مصابة.

وتابع بيان الوزارة: "تتخذ وزارة الزراعة في ولاية فيكتوريا إجراءاتها في أعقاب اكتشاف مرض إنفلونزا الطيور بمزرعة دواجن أخرى، وقد أعلنت الحجر الصحي على أراضيها. وأكدت الاختبارات التي أجراها المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض وجود سلالة شديدة من إنفلونزا الطيور. وأشارت الوزارة إلى أن اكتشاف الفيروس لم يكن مفاجئا بعد اكتشاف إصابات في المزارع المجاورة في مايو 2024".

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وذكرت الوزارة أيضا أنه سيتم تدمير جميع الطيور المصابة بشكل إنساني، حيث يتم تنفيذ الإجراءات الوقائية والحجر الصحي داخل دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من المزارع، كما يتم تعزيز الرقابة البيطرية في جميع أنحاء المنطقة. ويحظر نقل الطيور والمنتجات المصنوعة منها.

وكانت السلطات في ولاية فيكتوريا قد أعلنت في وقت سابق عن أول انتشار للمرض منذ 3 سنوات في مزرعتي دواجن ميريديث، الواقعة على بعد 100 كيلومتر غبر ملبورن.

وإنفلونزا الطيور هو مرض فيروسي حاد ومعدي يؤثر على الجهاز الهضمي والتنفسي ويؤدي إلى نفوق الطيور. وينتشر المرض على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث تصاب بعض أنواع الطيور البرية بسهولة، إلا أن بعض الأنواع الأخرى، بما في ذلك الطيور المنزلية، تصاب بالمرض ويمكن أن تنتقل إلى الإنسان، ومع ذلك فإن معظم سلالات هذا المرض ليست خطيرة على البشر.

المصدر: تاس