"تهديد صحي ثلاثي" يضرب مدينة سيدني!

أفادت تقارير بأن "تهديدا ثلاثيا" تمثّل في تزايد حالات الإنفلونزا و"كوفيد" والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز، دفع السلطات الصحية إلى إطلاق تحذير عاجل.

كشف تقرير "مراقبة الجهاز التنفسي الصحي" في نيو ساوث ويلز، أستراليا، الذي صدر يوم الخميس، عن زيادة بنسبة 27% في إصابات الإنفلونزا و23% في إصابات "كوفيد-19" أسبوعيا.

وقال كيري شانت، كبير مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز: "إن أقل من نصف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر في نيو ساوث ويلز، تلقوا لقاح الإنفلونزا هذا العام، ونحن بحاجة حقا إلى زيادة هذا العدد، خاصة وأن الأشخاص في هذه الفئة العمرية هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد. نتوقع أن يزداد عدد حالات الإنفلونزا بسرعة في الأسابيع المقبلة، لذا فقد حان الوقت الآن للحصول على التطعيم".

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وشدد مسؤولو الصحة على ضرورة التطعيم خاصة للفئات السكانية الضعيفة صحيا.

ووجد التقرير أيضا أن معدلات الإبلاغات عن "كوفيد" تتزايد عبر جميع الأعمار، ومعظم المناطق الصحية المحلية. وكانت حالات الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي مرتفعة أيضا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و4 أعوام.

كما تم تسليط الضوء بشكل منفصل على السعال الديكي والالتهاب الرئوي، مع تحديد أعلى معدلات الإصابة بالسعال الديكي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عاما.

وأظهرت معدلات الإصابات المبلّغ عنها بين عامي 2022 و2024 ارتفاعا سريعا.

ويعد الالتهاب الرئوي مصدر قلق أيضا للسلطات الصحية، خاصة مع ازدياد حالات إصابة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 16 عاما.

وقالت هيئة الصحة في نيو ساوث ويلز إن العدوى من بكتيريا الميكوبلازما الرئوية هي على الأرجح سبب الفيروس.

المصدر: ديلي ميل