أكد قائد القوات المدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" أن قوات كييف تخفي ما تبقى لديها من مدافع هاوتزر في أوغليدار في دونيتسك خشية تدميرها.

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وقال قائد القوات المدفعية لوكالة "تاس": "القوات الأوكرانية تعمل على إخفاء مدافع هاوتزر في أوغليدار، لكن لم يتبق منها سوى عدد قليل جدا لأننا ندمرها".

وشدد على أن عدد مدافع هاوتزر التي تم تدميرها يفوق العشرات، مضيفا: "قمنا بتصفية عدد كبير من الأفراد وتدمير عدد كبير من المعدات العسكرية ومخابئ وتحصينات القوات المسلحة لأوكرانيا، وكذلك نقاط إطلاق النار".

ووفقا له، فإن أكثر الأسلحة فعالة في تدمير الآليات العسكرية الأوكرانية هي المسيرات الحربية الهجومية".

وفي وقت سابق، أظهر المراسل العسكري لـ RT في مقطع فيديو تعرض القوات الأوكرانية في اتجاه مدينة أوغليدار لهجوم بمسيرات روسية بعد محاولة فاشلة منها للاقتراب من تحصينات القوات الروسية.

المصدر: نوفوستي