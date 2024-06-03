طلاب اللغة العربية بكليات الآداب في موسكو يشاركون في ورشة عمل لقناة RT Arabic

زار طلاب قسم اللغات الأجنبية بكلية الآداب الذين يدرسون اللغة العربية قناة RT Arabic الدولية، حيث قاموا بجولة تعريفية في أروقة القناة.

وشارك الطلاب في ورشة عمل قدمها نائب مديرة قناة RT Arabic، أليكسي سولوماتين، تحت عنوان "وسائل الإعلام الناطقة بالعربية الآن".

وتعرف الطلاب خلال ورشة العمل على كيفية عمل وسائل الإعلام الناطقة بالعربية، وكيفية تنظيم العمل في القنوات التي تتصدر نسب المشاهدة وتحظى بشهرة واسعة في الشرق الأوسط.

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كما اطلعوا على أشكال تقديم الأخبار التي تجعل الجمهور العربي المعاصر يتابع هذه القنوات باستمرار.

وقد خصَّص سولوماتين جزءا من الوقت للحديث عن مسيرته المهنية في القناة، بدءا من فترة تدريبه وصولا إلى تقلده المناصب القيادية، فمن المثير للاهتمام دائما أن يسمع الطلاب على ألسنة الشخصيات الرائدة أن كل شيء ممكن إذا كانت لديهم الرغبة.

RT

وفي ختام الورشة، سأل طلاب قسم اللغة العربية بكلية الآداب سولوماتين عن كيفية الالتحاق ببرنامج التدريب في RT Arabic وما الذي يمكنهم فعله لتحسين مستواهم في اللغة العربية بشكل أفضل.

RT

ثم أجريت للطلاب جولة تعريفية في القناة، حيث قام الموظفون بشرح وعرض كيفية عملها خلال البث المباشر. وقد شارك المراسل الحربي حسن نصر تجاربه مع الطلاب حول كيفية تصوير التقارير من منطقة العمليات العسكرية وكيفية العمل كمراسل حربي بشكل عام.

RT

ومن جانبها، أوضحت المنتجة أوريكا شافتيكوفا أهمية دور المنتج، مشيرة إلى أنه بغياب هذا الدور لن يكون هناك بث مباشر على الإطلاق.

كما تحدث رئيس تحرير وسائل التواصل الاجتماعي محمد عمرو مع الطلاب باللغة العربية عن كيفية جذب انتباه المتابعين للأخبار.

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المصدر: RT