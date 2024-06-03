ستارمر يطلق وعدا يخص الأسلحة النووية البريطانية

تعهد زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر اليوم الاثنين بالحفاظ على الأسلحة النووية في بلاده، في محاولة لتفنيد الانتقادات بأن حزب العمال متساهل بشأن الدفاع.

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وأضاف ستارمر خلال ظهوره اليوم في حملته بالمتحف العسكري في بوري بشمال غرب إنجلترا أن: "التزامي بالرد النووي أمر مطلق".

وتابع: "لا يوجد شخص يطمح في أن يصبح رئيسا للوزراء سوف يحدد الظروف التي سيتم فيها استخدامها الأسلحة النووية، سيكون هذا أمر غير مسؤول، لكنها جزء حيوي من دفاعنا، لذا بالطبع يجب أن نكون مستعدين لاستخدامه".

وقال ستارمر للناخبين إنهم يمكنهم الثقة في حزب العمال لحماية اقتصاد وحدود وأمن البلاد، في محاولة لتغيير التصور بأن حزبه أضعف فيما يتعلق بالأمن وأكثر إسرافا في أموال دافعي الضرائب، من المحافظين المنتمين ليمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقال ستارمر إن حكومة حزب العمال ستبني الغواصات النووية الـ4 الجديدة التي تعهد المحافظون بها بالفعل.

وانتقد ستارمر المحافظين بسبب خفضهم للانفاق الدفاعي الذي بسببه أصبح لدى المملكة المتحدة "الجيش الأصغر منذ عصر نابليون" القائد الفرنسي الذي حارب بريطانيا قبل 200 عام.

وذكر أن العالم دخل "عصرا جديدا من انعدام الأمن، والأمن القومي هو القضية الأكثر أهمية في عصرنا"، مثل الانقسام بين القوى المؤيدة للأسلحة النووية والمعارضة له خط الصدع في حزب العمال.

أصبحت بريطانيا قوة نووية في خمسينيات القرن الماضي، ودأبت حكومات حزب العمال والمحافظين على دعم الأسلحة النووية، ومنذ التسعينيات أصبح الرد النووي البريطاني مكون من 4 غواصات تابعة للبحرية الملكية مزودة بصواريخ ترايدنت.

كانت حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كليمنت أتلي هي من طورت الأسلحة النووية في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وهو ما جعل بريطانيا ثالث دولة نووية في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

المصدر: أ ب