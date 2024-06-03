استقالة نائب رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا

قدم نائب رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أرتيوم سيتنيك استقالته وتخلى عن منصبه، بعد أن أوضح أنه لا يوافق على فقدان هيئات مكافحة الفساد لاستقلاليتها.

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، فإن استقالة سيتنيك الذي يحظى بالدعم الغربي، هي "استمرار للصراع بين هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا، والتي يهتم بها بشكل مباشر فريق زيلينسكي".

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وذكرت قناة الوكالة في "تلغرام": "اليوم، 3 يونيو 2024، استقال نائب رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أرتيوم سيتنيك".

وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية برر سيتنيك قراره، بـ"التغييرات في أنشطة هيئات مكافحة الفساد"، موضحا أنه لا يوافق على فقدانها لاستقلاليتها.

يذكر أن سيتنيك تم تعيينه نائبا لرئيس الوكالة في 12 مايو 2022 وكان مسؤولا عن تنسيق التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون، والرقابة المالية، ومراقبة نمط الحياة، والتحقق من الامتثال للمتطلبات القانونية، بما في ذلك في مجال منع الفساد، وكذلك منع تضارب المصالح.

يشار إلى أن مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، تُعدّ أحد الشروط الرئيسة المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس