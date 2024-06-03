مسلح يطلق النار على سيارة وباص إسرائيليين قرب مستوطنة كريات أربع (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن مسلحا أطلق النار على سيارة إسرائيلية عند مستوطنة كريات أربع ولاذ بالفرار من دون وقوع إصابات.

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وأضافت الهيئة أن قوات الجيش تلاحق منفذ عملية إطلاق النار عند مستوطنة كريات أربع وتقوم بتمشيط المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "ورد قبل قليل بلاغ بشأن إطلاق نار باتجاه مركبة وباص إسرائيليين في منطقة مفرق كلكيس. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف أن "جنود الجيش الإسرائيلي قاموا بإغلاق الطرق ويبحثون عن المشتبه بهم في المنطقة".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية