القوات الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين من طوباس ودورا جنوب الخليل (فيديو)

نفذت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم الاثنين، جريا على عادتها اليومية، سلسلة اقتحامات واعتقالات شملت بلدات ومدنا عدة في الضفة الغربية.

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ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية قولها إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات في مدينة دورا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت المصادر إن الاحتلال اعتقل على الأقل 7 شبان فلسطينيين في المدينة بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات شرق المدينة، بين فلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلي، خلال تأمينها اقتحام مستوطنين لمقام "قبر يوسف".

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين دخول المستوطنين واشتبكت مع شبان فلسطينيين في المنطقة، قبل أن تنسحب منها لاحقا.

◾ تغطية صحفية: " إنسحاب عدد من آليات الاحتلال وحافلات المستوطنين من قبر يوسف شرق نابلس." pic.twitter.com/zlUUAzHM3f — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 3, 2024

من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، وداهمت وفتشت منزل المواطن محمد محمود العمور دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت القوات قريتي دير أبو ضعيف وجلقموس وبلدة الزبابدة وسط اندلع مواجهات.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية شنت حملة تفتيش واسعة في القرى الثلاث، واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات التي أطلقت القنابل والرصاص في دير أبو ضعيف دون أن يبلغ عن اصابات أو اعتقالات.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم، فلسطينيين اثنين من بلدة عقابا شمال طوباس، بعد مداهمة منزلي ذويهما.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية