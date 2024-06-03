"نحن في حالة حرب إلكترونية باردة مع روسيا".. وارسو تعلق على إعلان تعبئة الجيش البولندي

أكدت السلطات البولندية رسميا أن الرسالة التي ظهرت على قنوات أخبار "ar" حول إعلان تعبئة وإرسال الجيش البولندي إلى أوكرانيا كانت هجوما إلكترونيا على الوكالة.

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وقال وزير التقنيات الرقمية البولندي كرزيستوف هافروفسكي: في نهاية الأسبوع الماضي، نشرت وكالة الدولة البولندية "ar" رسالة مفادها أن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك قرر التعبئة جزئيا في البلاد اعتبارا من 1 يوليو، وأفيد بأنه سيتم تجنيد 200 ألف مواطن بولندي في الخدمة العسكرية وإرسالهم إلى أوكرانيا".

وأضاف: "لقد أكدت البيانات الأولية أن الرسالة المتعلقة بتعبئة البولنديين وإرسال القوات إلى أوكرانيا كانت هجوما إلكترونيا، نحن بحاجة إلى التحقق من كل التفاصيل، وتحديد الموقع والطريقة التي تمكن بها المخترقون من الوصول إلى الأنظمة الداخلية للوكالة".

ووفقا له، تمكنت الخدمات البولندية المسؤولة عن أمن الشبكات الإلكترونية مؤخرا من منع العديد من الهجمات على البنية التحتية الحيوية، وقال: "وفقا لمعلوماتنا، فإن اختراق آليات الحماية في البنية التحتية الحيوية البولندية وفي مجال التضليل سيستمر حتى انتخابات البرلمان الأوروبي".

وتابع: "إنه أمر شائع بالنسبة لنا الآن، شيء يمكن أن يحدث في أي مكان ولأي شخص، في بعض الأحيان نرى زيادة بنسبة 100% في نشاط المخترقين بين يوم وآخر. دعونا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية: نحن في حالة حرب باردة إلكترونية مع روسيا".

المصدر: نوفوستي