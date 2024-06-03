فولودين يتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتزوير التاريخ

اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتزوير التاريخ فيما يتعلق بالحرب العالمية الثانية.

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وقال فولودين في اجتماع لرؤساء برلمانات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ألماتا: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نفعل كل شيء لحماية الحقيقة بشأن تلك السنوات الصعبة والمأساوية، تحاول واشنطن وبروكسل فعل كل شيء لتزوير التاريخ والتشهير به، لا نقبل أي شيء يسيء إلى ذكرى أجدادنا وأجدادنا"، بحسب ما ذكر منشور على الموقع الرسمي لمجلس الدوما على الإنترنت.

وشدد فولودين على أن كازاخستان تعتز بذكرى جنود وضباط الجيش السوفيتي، وأشار إلى أن النصب التذكاري في ألماتا يحيي ذكرى الأبطال الذين شاركوا في الحرب من كازاخستان.

وتابع: "النصر في الحرب الوطنية العظمى هو انتصار شعب متعدد الجنسيات، لدينا تاريخ مشترك، لقد دافعنا معا عن بلدنا الاتحاد السوفيتي، وطهرنا العالم من حثالة الفاشية والأرواح الشريرة".

وأفاد المنشور أن رئيس مجلس الدوما ورؤساء وفود منظمة معاهدة الأمن الجماعي وضعوا الزهور عند النصب التذكاري للجنود الذين قضو في الحرب العالمية الثانية في ألما آتا.

وأضاف المنشور: "حضر الحفل رئيس مجلس النواب في جمهورية بيلاروس إيغور سيرجينكو، ورئيس مجلس النواب في كازاخستان يرلان كوشانوف، ورئيس مجلس النواب في جمهورية قرغيزستان نورلانبيك شاكييف ورئيس مجلس النواب في جمهورية طاجيكستان إمام علي رستمي".

المصدر: مجلس الدوما