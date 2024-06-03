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دوديك: جمهورية صرب البوسنة لن تسمح للبوسنة والهرسك بفرض عقوبات على روسيا

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دوديك: جمهورية صرب البوسنة لن تسمح للبوسنة والهرسك بفرض عقوبات على روسيا
Gettyimages.ru
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قال رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك في مقابلة إن الجمهورية لن تسمح للبوسنة والهرسك بفرض عقوبات على روسيا على مستوى البلاد.

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وقال دوديك: "لا يوجد قرار واحد بشأن فرض عقوبات على مستوى دولة البوسنة والهرسك، أي أن العقوبات ضد روسيا لم تفرض رسميا".

وأضاف: "أفضل برهان على ذلك هو لقائي الأخير مع كبار الأوروبيين الذين سألوني متى ستفرض عقوبات ضد روسيا؟ هذا يعني أنه لا توجد عقوبات، وسنواصل القيام بذلك، رغم أنه موقف صعب للغاية".

وفي وقت سابق، قال دوديك، إن سلطات فيدرالية البوسنة والهرسك تنتج الأسلحة وترسلها مباشرة أو تعيد بيعها لأوكرانيا عبر عدة دول.

في مارس الماضي، طالب ستاشا كوشاراتش، وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية لعموم البوسنة والهرسك، وهو سياسي من جمهورية صرب البوسنة، سلطات فيدرالية البوسنة والهرسك بإجراء تفتيش في شركتي الصناعات الدفاعية Pretis و BNT Novi Travnik.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

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