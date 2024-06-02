القوات الجوية الروسية تدمر قاعدة للمسلحين في محافظة حمص السورية
Sputnik
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أعلن نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا يوري بوبوف أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص السورية.
وقال بوبوف: "شنت القوات الجوية الروسية ضربة دمرت فيها قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص".
يذكر أن سوريا وبرغم استعادة سيطرتها بدعم أساسي من روسيا على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.
المصدر: RT