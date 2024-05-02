حميميم: الولايات المتحدة تنتهك مجددا بروتوكولات منع الاشتباك 10 مرات خلال 24 ساعة

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري بوبوف، إن ما يسمى "التحالف الدولي في سوريا" بقيادة واشنطن انتهك بروتوكولات منع الاشتباك 10 مرات خلال 24 ساعة.

وأوضح بوبوف في مؤتمر صحفي: "ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، انتهك بروتوكولات منع الاشتباك عشر مرات خلال 24 ساعة في منطقة التنف".

وأضاف بوبوف: "في منطقة التنف، تم تسجيل عشرة خروقات يوميا لثلاثة أزواج من مقاتلات إف-16، وزوج من مقاتلات إف-15، وزوج من الطائرات الهجومية من طراز إيه-10 ثاندربولت".

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المصدر: نوفوستي