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حميميم: الولايات المتحدة تنتهك مجددا بروتوكولات منع الاشتباك في أجواء سوريا

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حميميم: الولايات المتحدة تنتهك مجددا بروتوكولات منع الاشتباك في أجواء سوريا
Sputnik
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قال يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن ما يسمى ”التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا" بقيادة واشنطن انتهك بروتوكولات منع الاشتباك مرتين خلال 24 ساعة.

وأضاف بوبوف في مؤتمر صحفي: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، قام بها التحالف الدولي وتتعلق بتحليق طائرات مسيرة دون التنسيق مع الجانب الروسي”.

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وأضاف: "في منطقة التنف خلال النهار تم تسجيل 12 خرقا قامت بها أسراب من مقاتلات "إف 15"، ومقاتلات "رافال"، وطائرات "ثاندربولت" الهجومية".

وأشار إلى أن 24 ساعة الماضية شهدت إطلاق مسلحين من "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" النار مرتين على مواقع للجيش السوري، وقد تسبب القصف بإصابة جندي سوري في حلب.

المصدر: نوفوستي

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