وفاة شرطي ألماني أصيب بطعنات في هجوم على تظاهرة مناهضة للإسلام

توفي شرطي يبلغ 29 عاما الأحد بعد تعرضه للطعن بشكل متكرر خلال هجوم على مسيرة مناهضة للإسلام في ألمانيا.

وهاجم رجل يحمل سكينا عدة أشخاص وأصابهم الجمعة في ساحة السوق في مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا.

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وأصيب في الهجوم 5 أشخاص كانوا يشاركون في مسيرة نظمتها جماعة "باكس أوروبا" المناهضة للإسلام المتطرف.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن الشرطي "تعرض للطعن عدة مرات في منطقة الرأس" أثناء محاولته التدخل.

وأوضحت أنه بعد الهجوم مباشرة، خضع الشرطي "لجراحة عاجلة وتم وضعه في غيبوبة اصطناعية"، لكنه "توفي متأثرا بجروحه الأحد.

من جهته، أعرب المستشار أولاف شولتس عن "حزنه العميق" لمقتل الشرطي في أعقاب "الهجوم المروع".

وأضاف عبر منصة إكس "إن التزامه بسلامتنا جميعا يستحق أعلى تقدير".

Sein Einsatz für die Sicherheit von uns allen verdient allerhöchste Anerkennung.



Ich bin in diesen bitteren Stunden in Gedanken bei seiner Familie und bei allen, die um ihn trauern. 2/2 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 2, 2024

بدوره، قال وزير المالية كريستيان ليندنر لصحيفة "بيلد الألمانية" إن وفاة الشرطي "أثرت في بشدة وتغضبني مما يحدث في بلادنا".

وذكر كريستيان ليندنر "علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الإرهاب الإسلامي بكل تصميم، وسنعمل أيضا على تعزيز السلطات الأمنية ماليا".

وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أعلنت الجمعة فتح تحقيق شامل في ملابسات الهجوم.

وأفادت في بيان "إذا كشفت التحقيقات عن دافع إسلامي فسيكون ذلك تأكيدا إضافيا للخطر الكبير الذي تشكله أعمال العنف الإسلامية".

المصدر: أ ف ب