أعرب المحلل البريطاني توني نورفيلد في مقابلة مع Dialogue Works عن اعتقاده بأن سلطات كييف سرقت الأموال التي خصصتها الدول الغربية لبناء دفاعات على محور خاركوف.

ووفقا له، كان من المفترض أن تذهب الأموال نحو التحصينات حول المدينة وعلى أطرافها، وكذلك في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود مع روسيا، وأضاف قائلا: "كيف انتهت (الأموال)؟ لقد سرقوا معظمها ولم يقيموا أي تحصينات".

كما وصف نورفيلد الوضع بالمثير للسخرية عندما اعترف العالم كله قبل بدء العملية العسكرية بالسلطات الأوكرانية على أنها فاسدة، وأوكرانيا نفسها باعتبارها الدولة الأكثر فسادا في أوروبا، ولكن بعد بدء العملية "نسي" الجميع ذلك.

وأشار الخبير إلى أن "الأموال المخصصة لبناء التحصينات تنتهي في جيب شخص ما وتستخدم لشراء فيلا أخرى في الخارج لأحد المقربين من زيلينسكي"، مضيفا أن أسلحة "الناتو" الموردة لأوكرانيا تباع في السوق السوداء.

ويوم أمس السبت، أشار الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس في قناته على موقع "يوتيوب" إلى أن الهجمات الأوكرانية المضادة على محور خاركوف فشلت، والدفاعات هناك بدأت تنهار.

وفي الآونة الأخيرة تحرك الجيش الروسي بنشاط في أعماق دفاعات العدو في منطقة خاركوف وفرض سيطرته على عدة بلدات هناك.

وسبق أن تحدث رئيس الإدارة الإقليمية الروسية فيتالي غانشيف عن تحرير نصف مدينة فولشانسك، وأن القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لمعلوماته، حشدت احتياطيات كبيرة باتجاه المدينة.

المصدر: RT