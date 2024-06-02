ترامب يتحدث عن تبعات اجتماعية سترافق إدانته في محكمة نيويروك

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الأحد إن تبعات محاكمته قد تهدد بتشكيل توتر اجتماعي في الولايات المتحدة، مؤكدا أنها ستكون "نقطة تحول" في المجتمع الأمريكي.

إقرأ المزيد

وقال ترامب في حديث لقناة FOX NEWS: "لست متأكدا من أن المجتمع سيتحمل ذلك، أعتقد أن الأمر سيكون صعبا عليه".

مشيرا أنه في لحظة معينة سيكون هناك ما أسماه "نقطة تحول" بالنسبة للأميركيين.

كما وانتقد ترامب في حديثه إدانته في القضية الجنائية بنيويورك، قائلا: "ما حصل استغلال للسلطة وهو أمر خطير للغاية لم يحدث من قبل في هذا البلد".

وقررت هيئة المحلفين في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.

وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي يدان بتهم جنائية.

وقد أعلن ترامب عن رفضه لهذا القرار، ولا يزال من حقه الطعن فيه. ولا يمنعه هذا القرار من مواصلة حملته الانتخابية والمشاركة في انتخابات الرئاسة، التي ستجري في 5 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر النطق بالحكم في قضية ترامب يوم 11 يوليو المقبل.

المصدر: فوكس نيوز