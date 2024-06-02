كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية بــ 600 بالون قمامة

ذكرت صحيفة الغارديان أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون محملا بالقمامة المختلفة: أعقاب سجائر، عبوات بلاستيك إلى جارتها الجنوبية وبعد هبوطها، بدأت قوات الأمن بجمعها للتحقق منها.

ووفقا لبيانات عسكرية محلية، كان يظهر ما بين 20-50 بالونا جديدا في الهواء كل ساعة.

وهبطت البالونات في مناطق مختلفة في الجزء الشمالي من كوريا الجنوبية وبعضها هبط في سيئول.

وبدأت كوريا الشمالية هذا الأسبوع بإرسال بالونات تحتوي على قمامة، واصفة ما ترسله بأنه هدية صادقة واستجابة للبالونات الدعائية التي أطلقتها كوريا الجنوبية.

وترفق كوريا الشمالية مع البالونات قمامة بأشكالها المختلفة: أعقاب سجائر وقطع فضلات بلاستيكية، وقطع قماش بالية وأوراق، لكن لم يتم العثور على مواد خطرة. مع ذلك، صدرت تعليمات للمواطنين بعدم لمس هذه المخلفات والاتصال بقوات الأمن.

وهددت سلطات كوريا جنوبية جارتها بالرد على هذه “الاستفزازات غير العقلانية”.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة الغارديان أن سلطات كورية الجنوبية ترسل بالفعل بالونات إلى جارتها الشمالية تحمل مواد دعائية ضد الزعيم "كيم جونغ أون"، وحافظات معلومات رقمية (فلاش ميموري)، وأحيانا تحمل أموالا أو أرزا.

في عام 2018، اتفق قادة البلدين على وقف الأعمال غير الودية. وفي عام 2020، فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على مطلقي البالونات إلى كوريا الشمالية، لكن ذلك لم يمنع الناشطين.

وفي وقت لاحق، ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية القانون الذي يجرم هذا النشاط، وصنفته بأنه يندرج ضمن حرية التعبير.

المصدر: انترفاكس