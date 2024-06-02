وكالة: مخابرات الكونغو الديمقراطية تنجز التحقيق في محاولة الانقلاب

أفادت وكالة الأنباء الكونغولية (ACP)، بأن المخابرات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكملت تحقيقاتها في محاولة الانقلاب التي وقعت في 19 مايو.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي مطلع أن محاكمة المشاركين والمنظمين للهجوم على قصر الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ومقر إقامة نائب رئيس الوزراء فيتال كاميرهي، ستبدأ في الأيام المقبلة.

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وأشارت مصادر الوكالة إلى أن محكمة عسكرية خاصة ستقوم بمحاكمة المتهمين.

وكذلك سيتم أخذ الأحداث في الاعتبار عندما قام أفراد عسكريون بإلقاء القبض على الانقلابيين وتقييدهم واستجوابهم، ثم تم قتل بعضهم دون محاكمة. وفي الوقت نفسه، قاموا بتصوير ما كان يحدث. وأثارت هذه الحقائق احتجاجات من نشطاء حقوق الإنسان.

في وقت مبكر من صباح يوم 19 مايو، حاول حوالي 40 رجلا مسلحا يرتدون ملابس مموهة الإطاحة برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. وهاجم الانقلابيون قصر الأمة، مقر إقامة رئيس الدولة، وكذلك منزل نائب رئيس الوزراء فيتال كاميرهي. وأدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من ضباط الشرطة.

وبعد قمع الانقلاب، نشرت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أسماء أربعة أجانب شاركوا بنشاط في الانقلاب. وهم المواطنون الأمريكيون تايلور طومسون، وبنجامين روبن زالمان بولون، المدانون بتهريب الماريجوانا، وكريستيان مالانجا، وابنه مارسيل. قتل كريستيان مالانجا في تبادل لإطلاق النار أثناء الاعتقال.

المصدر: تاس