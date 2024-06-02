وقفة في الناصرة للمطالبة بتحرير جثمان الأسير وليد دقة

شارك عشرات الناشطين من أراضي عام 48 في وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الأسير وليد دقة، وسط مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية واعتقال اثنين من المتظاهرين.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة "بتحرير جثمان الشهيد الأسير دقة"، الذي تحتجزه السلطات الإسرائيلية منذ 7 أبريل الماضي.

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وذكر أحد المشاركين في الوقفة أنها استمرت نحو 20 دقيقة قبل أن تصل الشرطة وتبلغ المتظاهرين بفض الوقفة في غضون دقائق بادعاء أنها "غير قانونية".

وتتواصل الوقفات والفعاليات الاحتجاجية في المجتمع العربي الفلسطيني بأراضي عام 48 مع نهاية كل أسبوع للمطالبة بتحرير جثمان دقة.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة العليا الاسرائيلية في 20 مايو عقد جلسات استماع خلال النصف الأول من شهر يونيو، وذلك للنظر في التماس قدمته عائلة الأسير المتوفي وليد دقة لمطالبة السلطات الإسرائيلية بتحرير جثمانه.

المصدر: وفا