أعلن البنتاغون عن مناقصة لشراء كتب عن الإستراتيجية العسكرية الروسية لمؤلفين غربيين، وذلك وفقا لإعلان على موقع المشتريات الحكومي الأمريكي.

ووفقا للإعلان فإنه من المتوقع أن تتم عملية الشراء لصالح القوات الجوية الأمريكية للتدريب.

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ومن المقرر أن يتم تجديد المكتبات بكتب من تأليف عوفر فريدمان، المحاضر في جامعة كينغز كوليدج في لندن، بعنوان "الاستراتيجية: أساس الاستراتيجية العسكرية الروسية"، و"الاستراتيجية الروسية الكبرى في عصر تنافس القوى العظمى" بقلم أندرو مورغان، وأعمال مؤلف إنكليزي آخر صامويل راماني بشأن النزاع الأوكراني.

كما جاء على موقع المشتريات الحكومية أنه من أجل تدريب الطيارين العسكريين المستقبليين، من المخطط أيضا شراء كتب عن الصين والذكاء الاصطناعي واستراتيجيات الفضاء.

المصدر: "نوفوستي"