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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد
Globallookpress Sobhan Farajvan
مدينة طهران-صورة تعبيرية
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استدعى مساعد المدير العام لدائرة أوروبا الغربية بوزارة خارجية إيران القائم بأعمال سفارة السويد في طهران بعد نشر اتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة ضد إيران من قبل مسؤول سويدي.

وتم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران أمس السبت. وتم إبلاغ القائم بالأعمال السويدي "احتجاج إيران على التصريحات المبنية على معلومات خاطئة وبتأثير من الكيان الصهيوني".

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ورفض مساعد المدير العام لدائرة أوروبا الغربية بالخارجية الإيرانية في هذا اللقاء كافة الاتهامات، وأشار إلى أن نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة يظهر نية بعض الأطراف تقويض العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين. وبناء على ذلك، فانه من المتوقع من المسؤولين السويديين التزام المزيد من اليقظة تجاه التيارات المشبوهة.

ومن جانبه، قال القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في إيران إنه سيبلغ عاصمة بلاده بالأمر على الفور.

ويأتي ذلك، عقب نشر تحقيق للموساد اتهم فيه إيران بالوقوف "وراء الهجمات التي استهدفت سفارتي إسرائيل في السويد وبلجيكا فيما توجه طهران منظمات إجرامية للعمل ضد أهداف إسرائيلية بأوروبا".

وأفاد التقرير بأن "التحقيقات التي شاركت فيها أجهزة أمنية أوروبية، خلصت إلى أن المنظمة الإجرامية السويدية FOXTROT، وعصابة رومبا، مسؤولتان بشكل مباشر عن مجموعة من الأنشطة العنيفة والترويج للإرهاب في السويد وفي جميع أنحاء أوروبا، وتتلقيان التوجيه مباشرة من إيران".

المصدر: "تسنيم"

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