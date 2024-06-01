صافرات الإنذار تدوّي في 6 مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأشارت الخريطة إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد ونيكولايف وفينيتسا وأوديسا.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: RT