3 منهم حالتهم خطيرة.. إصابة 10 أشخاص بحادث في إستاد جامعة لشبونة بالبرتغال

أصيب 10 أشخاص بجروح يوم السبت بينهم 3 إصاباتهم خطيرة بعد سقوطهم من أعلى مدرج في إستاد جامعة لشبونة حيث كانوا يحضرون حدثا رياضيا نظمته جمعية محلية تعمل مع الأطفال.

وأكد المسؤول في فوج الإطفاء في لشبونة مانويل نوغيرا لوسائل إعلام محلية في الموقع، أن الحادث نجم عن سقوط كراس كانت في أعلى المدرج.

وأضاف المسؤول أن من بين المصابين العشرة الذين تراوح أعمارهم بين 30 و86 عاما، ثلاثة جروحهم خطيرة، موضحا أن أحدهم يعاني من كسر في الترقوة (العظام الطويلة التي تمتد من أعلى عظم الصدر إلى كلِ من الكتفين).

وأفاد نوغيرا بأن المتفرجين جاؤوا لحضور حدث نظمته جمعية محلية تعمل مع الأطفال.

وأكد الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للحماية المدنية أن حوالي ثلاثين من عناصر الإنقاذ حضروا إلى مكان الحادث.

المصدر: أ ف ب