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أوربان: هنغاريا تريد تجنيب أوروبا من أي حرب مع روسيا

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أوربان: هنغاريا تريد تجنيب أوروبا من أي حرب مع روسيا
Globallookpress Marton Monus
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن السلطات الهنغارية تريد منع أوروبا من خوض حرب مع روسيا، وتعرف كيف تفعل ذلك.

وقال أوربان: "أمامنا مهمة ضخمة لم نواجهها من قبل على الإطلاق. نحن بحاجة إلى منع أوروبا من الدخول في حرب ستؤدي إلى تدميرها". مضيفا أن "الحكومة الهنغارية تعرف كيف تفعل ذلك".

واعتبر أنه من الضروري منع تنفيذ المخططات الخطيرة للاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، التي تؤدي إلى توسيع الصراع في أوكرانيا، والتصويت في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي للأحزاب التي تدعو إلى السلام وليس الحرب.

وفي تصريح سابق، أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الأحد الماضي أن تصرفات قادة الاتحاد الأوروبي تخلق مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، واصفا سياسة بروكسل بأنها "هوس عسكري".

المصدر: "تاس"

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