في يومهم العالمي.. زاخاروفا: أبلغوهم أن روسيا لا تستسلم ولن تخون أطفالها في دونباس

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن سلطات أوكرانيا وعدت أطفال دونباس بأنهم سيبقون إلى الأبد "مواطنين من الدرجة الثانية".

وشددت زاخاروفا على أن روسيا هرعت لمساعدة هؤلاء الأطفال، لأن روسيا الاتحادية "لا تستسلم ولا تخون".

إقرأ المزيد

وأضافت في حديث لمراسل تاس: "هذا هو بالضبط ما يجب أن نخبره للجيل الجديد في الأول من يونيو – في اليوم الدولي لحماية الأطفال. في هذا اليوم، أود أن أقول لجميع الآباء: أخبروا أطفالكم أن هذا هو اليوم العالمي للطفل، وعندما يستفسروا عن ذلك، أذكروا لهم كمثال من الحياة - أطفال دونباس".

وتابعت زاخاروفا القول: "أخبروهم كيف قبع أطفال دونباس في الأقبية والملاجئ، وكيف أصبحوا أيتاما، وكيف وعدتهم سلطات أوكرانيا بأنهم سيبقون إلى الأبد مواطنين من الدرجة الثانية. أخبروهم أن روسيا هرعت لإنقاذهم، كما فعلت أكثر من مرة في تاريخها".

وذكرت زاخاروفا، أن "موضوع حماية الأطفال دخل إلى كل بيت حرفيا: فهناك من يجمع المساعدات الإنسانية، ومن يحول الأموال، ومن يقاتل على الجبهة من أجل ضمان مستقبل هؤلاء الأطفال، ومن يتبنى الأيتام. نحن لا نستسلم ولا نخون. نحن معا دائما".

يتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل في الأول من يونيو، ويرجع ذلك إلى أنه في مثل هذا اليوم من عام 1925، انعقد المؤتمر النسائي العالمي لرعاية الأطفال في جنيف، والذي أوصى بأن تحتفل الحكومات سنويا بيوم لحماية الأطفال.

المصدر: تاس