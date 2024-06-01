أوستن يشكك في إمكانية مساعدة الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية في بناء غواصات نووية

شكك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في إمكانية مساعدة بلاده لكوريا الجنوبية في بناء غواصات نووية.

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وقال أوستن متحدثا في منتدى سنغافورة الأمني "حوار شانغريلا": "أشك كثيرا في أننا سنتمكن من اتخاذ مبادرة أخرى مماثلة (لتحالف أوكوس) في المستقبل القريب".

وفي نفس الوقت شدد أوستن على أن الولايات المتحدة تعتبر كوريا الجنوبية حليفها المهم.

وأشار أوستن إلى أن واشنطن تعتقد أن تحالف "أوكوس" سيكون قادرا على ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة لعقود.

وتنظر واشنطن إلى كوريا الجنوبية كأحد الشركاء المحتملين للتعاون مع تحالف أوكوس (أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة) كجزء من العنصر الثاني غير النووي للتعاون العسكري التقني.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "Sankei" بأن الحكومة اليابانية تلقت مقترحات غير رسمية للانضمام إلى تحالف "أوكوس" الأمني الذي أقامته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في الخريف الماضي.

المصدر: تاس