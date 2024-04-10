الولايات المتحدة تدرس إمكانية التعاون مع كوريا الجنوبية في إطار AUKUS

تنظر واشنطن إلى كوريا الجنوبية كأحد الشركاء المحتملين للتعاون مع تحالف أوكوس (أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة) كجزء من العنصر الثاني غير النووي للتعاون العسكري التقني.

أفادت بذلك وكالة يونهاب، ونقلت عن موظف كبير بمجلس الأمن القومي الأمريكي: "بالإضافة إلى اليابان، تبحث أوكوس عن شركاء إضافيين مختلفين، مثل كوريا الجنوبية وكندا ونيوزيلندا، الذين يمكنهم ضم نقاط قوتهم الفريدة إلى المكون الثاني".

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وأشارت يونهاب إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البريطاني، كانت قد دعت الحكومة البريطانية إلى التواصل مع الولايات المتحدة وأستراليا باقتراح لإدراج كوريا الجنوبية واليابان في اتفاقية أوكوس المتعلقة بالتعاون العسكري الفني في مجال تكنولوجيات الدفاع المتقدمة، ولاحظت الوكالة أن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن عن ذلك.

ونقلت الوكالة رأي مسؤول كبير آخر في الحكومة الأمريكية تلخص في أنه "لا يمكن إضافة شركاء (للتعاون) إلا من خلال التوافق والتشاور بين الدول الثلاث في أوكوس، وهو أمر سيستغرق ذلك عدة أشهر.

ووفقا للوكالة يتلخص موقف حكومة كوريا الجنوبية في الاستعداد للمشاركة في العنصر الثاني من الاتفاقية، الذي يتضمن التطوير المشترك وبناء قدرات عسكرية متقدمة في ثمانية مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "Sankei" بأن الحكومة اليابانية تلقت مقترحات غير رسمية للانضمام إلى تحالف "أوكوس" الأمني الذي عقدته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في الخريف الماضي.

المصدر: نوفوستي