متظاهرون مؤيدون لفلسطين يقتحمون متحف بروكلين في نيويورك (فيديو)

اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين متحف بروكلين في نيويورك بالولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وكتبت الصحيفة: "اقتحم حشد من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل يوم الجمعة متحف بروكلين، وشوهوا الأعمال الفنية".

وأشار مسؤول في المتحف إلى أن بعض المتظاهرين دخلوا في شجار مع الحراس.

وبحسب الصحيفة، تجمع حوالي 800 شخص عند مدخل المتحف.

هذا وتشهد الكثير من دول العالم العربي والغربي من عدة شهور مظاهرات حاشدة داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة "الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع المحاصر".

المصدر: نيويورك بوست