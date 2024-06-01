سيئول: كوريا الشمالية تشن هجوم تشويش على نظام تحديد المواقع

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع ونظام الملاحة "جي بي إس" في المياه القريبة من الجزر الحدودية الشمالية الغربية.

وأوضح مسؤول عسكري كوري جنوبي أن "إشارات التشويش اكتشفت منذ حوالي الساعة الثامنة صباحا، موجهة نحو الجزر القريبة من خط الحدود الشمالي في البحر الغربي، وهو الحدود البحرية الغربية الفعلية بين الكوريتين".

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وأضاف أن "المحاولة الأخيرة لم تعرقل عمليات الجيش، على الرغم من أن محاولات مماثلة في اليوم السابق أدت إلى خلل في أنظمة الملاحة لقوارب الصيد وسفن الركاب في المياه".

وأشار إلى أن "أولى محاولات التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي من قبل كوريا الشمالية جرت يوم الأربعاء الماضي، حيث أرسلت بالونات القمامة والفضلات، إلى الجنوب بعد أن تعهدت بالقيام بذلك ردا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها نشطاء في كوريا الجنوبية".

وقال مسؤول عسكري آخر إن "كوريا الشمالية قد ترسل المزيد من هذه البالونات غير المدعومة يوم السبت عندما يتوقع أن تهب الرياح في اتجاه الجنوب، على الرغم من أن الجيش لم يكتشف بعد الاستعدادات لمثل هذه عمليات الإطلاق".

كما أكد للصحفيين: "نراقب عن كثب أنشطة الجيش الكوري الشمالي، وإذا تم إطلاق البالونات القذرة، فإننا نخطط لإخطار وسائل الإعلام".

المصدر: وكالة "يونهاب"