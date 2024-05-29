وسائل إعلام: بالونات قمامة من كوريا الشمالية تهبط على مبان حكومية في سيئول

أفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية بأن بعض بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية، هبطت على سطوح مبان حكومية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

وذكرت صحيفة "دونغا إيلبو" الكورية الجنوبية أن شرطة سيئول تلقت بلاغا، يوم الأربعاء، عن اكتشاف "جسم غريب" على سطح مبنى حكومي بوسط العاصمة.

وبعد ساعات تم العثور على بالون قمامة آخر بالقرب من مقر وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وأضافت الصحيفة أنه تم العثور كذلك على مزيد من تلك البالونات في أماكن مختلفة بوسط سيئول.

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وكان العسكريون في كوريا الجنوبية قد رصدوا ما لا يقل عن 260 بالونا محملا بالقمامة والنفايات، أطلقت من كوريا الشمالية.

وأعلنت كيم يو جونغ، العضو في لجنة شؤون الدولة وشقيقة زعيم البلاد كيم جونغ أون، أن إطلاق البالونات المذكورة هو "تعبير الشعب عن موقفه" تجاه سياسات كوريا الجنوبية.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الصادر في سبتمبر الماضي، برفع الحظر عن إلقاء المنشورات الدعائية على أراضي كوريا الشمالية، الذي تم فرضه في وقت سابق خلال فترة انفراجة في العلاقات بين الدولتين الكوريتين.

المصدر: تاس