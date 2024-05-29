مصدر كوري جنوبي: كوريا الشمالية أطلقت بالونات محملة بالنفايات على أراضينا (صورة)

أعلن مصدر كوري جنوبي رصد بلاده أكثر من 90 بالونا "قد تكون كوريا الشمالية أطلقتها عبر الحدود"، بعد أن حذرت من الرد على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي ينزلها الجنوب.

وأضاف المصدر العسكري "حتى صباح اليوم الأربعاء، تم رصد نحو 90 بالونا، سقط بعضها على الأرض فيما كانت البقية لا تزال محلقة في الجو".

وأشار إلى أن "البالونات التي سقطت حتى الآن لم تكن تحمل منشورات بل قمامة ونفايات أخرى، ويقوم الجيش والشرطة حاليا بجمع البالونات التي سقطت".

من جهتها، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنها "رصدت أشياء مجهولة يفترض أنها منشورات دعائية في المناطق الحدودية بإقليمي غيونغغي وغانغوون".

ونصحت الهيئة، السكان في المناطق بعدم لمس الأشياء وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة إذا اكتشفوها.

وقالت كوريا الشمالية الأحد الماضي، إنها ستقوم بنثر أكوام من النفايات والقاذورات على المناطق الحدودية ردا على إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، التي أرسلها نشطاء في كوريا الجنوبية.

وقام منشقون كوريون شماليون في كوريا الجنوبية ونشطاء بنقل المنشورات إلى الشمال عبر البالونات لسنوات لتشجيع الكوريين الشماليين على الانتفاض ضد حكومة بلادهم، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

ودعت كوريا الشمالية مرارا وتكرارا إلى إنهاء حملة المنشورات، وكانت هذه القضية منذ فترة طويلة مصدرا للتوتر بين الكوريتين.

المصدر: "يونهاب"