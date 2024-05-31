"مسار للخروج من المأزق".. ألمانيا تعلن دعمها لمقترح إسرائيلي طرحه بايدن لوقف الحرب على غزة

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالمقترح الإسرائيلي الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة لوقف إطلاق النار في غزة ورأت فيه "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.

وكتبت بيربوك على منصة "إكس" إن هذا المقترح "يقدم بصيص أمل ومسارا محتملا للخروج من مأزق الحرب".

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وأعلن جو بايدن مساء الجمعة عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وإطلاق سراح الرهائن وإعادة الإعمار.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأضاف الديوان في بيان أن الحكومة موحدة في رغبتها بإعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.

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وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هدف إعادة المحتجزين في قطاع غزة.

من جهتها أعلنت حركة "حماس"، أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتبادل للأسرى.

المصدر: "أ ف ب"+RT