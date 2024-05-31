غوتيريش يعول على إحلال سلام طويل الأمد في غزة بعد مقترح جديد

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يعول على أن المقترح الجديد حول التسوية في قطاع غزة سيؤدي إلى إحلال سلام طويل الأمد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في بيان له، يوم الجمعة، إنه "في غضون عدة أشهر كان الأمين العام يسعى إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي عائق، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة".

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وأضاف أن الأمين العام "يعول على أن ذلك سيؤدي إلى اتفاق الطرفين على سلام طويل الأمد".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن إسرائيل قدمت مقترحا جديدا بشأن التسوية في قطاع غزة، وقد تم نقله إلى حركة "حماس".

وينص المقترح على خطة من ثلاث مراحل، تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار وبدء إعادة الإعمار.

المصدر: نوفوستي