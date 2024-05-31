أردوغان يلتقي الدبيبة في أنقرة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة، برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أنه "تم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى متابعة نتائج اللقاءات السابقة".

RT

وذكر البيان أن الجانبين أكدا على "أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضرورة التنسيق المشترك للوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة".

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كما تناول اللقاء "ملف التعاون التنموي بين البلدين، واتفقا على عقد اجتماع المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي برئاسة الجانبين في العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين ليبيا وتركيا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لكلا البلدين".

المصدر:RT