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مسؤول إسرائيلي: بايدن لا يفهم الواقع هنا وخطابه ضعيف وانتصار لحماس

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مسؤول إسرائيلي: بايدن لا يفهم الواقع هنا وخطابه ضعيف وانتصار لحماس
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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علق مسؤول إسرائيلي على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة والذي أعلن فيه أن تل أبيب قدمت مقترحا جديدا لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

ونقلت القناة "12" العبرية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن "خطاب بايدن ضعيف وانتصار لحركة حماس".

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وأضاف المسؤول: "بايدن لا يفهم الواقع هنا".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة صرح بايدن بأن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح بايدن في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أن المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي تستمر 6 أسابيع وتشمل "وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة".

كما تتضمن المرحلة الأولى "إطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

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وأفاد بايدن بأن المرحلة الثانية من المقترح تشمل "إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار".

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فهي تتضمن ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة، دون أن يذكر المدة التي ستستغرقها المرحلتان الثانية والثالثة من المقترح.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأضاف الديوان في بيان أن الحكومة موحدة في رغبتها بإعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هدف إعادة المحتجزين في قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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