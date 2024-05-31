الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من خارطة طريق بايدن لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن دعمه خارطة طريق أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار القطاع.

وفي تدوينة على منصة "إكس" قال بوريل: "كل دعمنا لخارطة طريق بايدن لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن التي تؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية وانسحاب الجيش الإسرائيلي وبدء جهود إعادة الإعمار في القطاع".

وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن "الحرب يجب أن تنتهي الآن".

All our support to @POTUS Biden roadmap to an enduring ceasefire and the release of hostages leading to a permanent cessation of hostilities, withdrawal

of IDF and reconstruction efforts to commence.



The war has to end now. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 31, 2024

وفي وقت سابق من مساء الجمعة أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أن المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي تستمر 6 أسابيع وتشمل "وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة".

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كما تتضمن المرحلة الأولى "إطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأفاد بايدن بأن المرحلة الثانية من المقترح تشمل "إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار".

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فهي تتضمن ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة، دون أن يذكر المدة التي ستستغرقها المرحلتان الثانية والثالثة من المقترح.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأضاف الديوان في بيان أن الحكومة موحدة في رغبتها بإعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: RT + وكالات