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مجلس الأمن يقرر سحب البعثة الأممية من العراق بحلول نهاية العام 2025

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مجلس الأمن يقرر سحب البعثة الأممية من العراق بحلول نهاية العام 2025
Legion-Media
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قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة بناء على طلب بغداد، سحب البعثة الأممية من العراق الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025.

وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003 "لفترة اخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 ديسمبر 2025.

وطالبت الحكومة العراقية بانهاء عمل البعثة الأممية "يونامي" في العراق بناء على ما تشهده البلاد من استقرار سياسي وامني وما حققته من تقدم في مجالات عدة وبالتالي انتفاء الظروف التي استوجبت إرسال البعثة. بخاصة التقدم التي تم تحقيقه في مجالات الإصلاح الاقتصادي وإعمار البنى التحتية، وتنامي قدرات القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية.

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ويعد إنهاء عمل البعثة الأممية في العراق مطلبا سياسيا وبرلمانيا لما يعتبرونه الحاجة لمنع تدخل البعثة بالشؤون العراقية.

ويؤكد العراق أنه سيواصل التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية على جميع الصعد والمجالات.

المصدر: أ ف ب

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