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قتلى ومصابون في إطلاق للنار بمدينة مينيابوليس الأمريكية

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قتلى ومصابون في إطلاق للنار بمدينة مينيابوليس الأمريكية
Gettyimages.ru
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أفادت شبكة سي بي إس بمقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وبحسب القناة التلفزيونية فإن أحد الجرحى وهو ضباط شرطة في حالة حرجة.

ولم تورد القناة الأمريكية أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

ومن المقرر أن تستضيف مينيابوليس، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا، يوم الخميس، مباراة نصف نهائية أخرى من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين لاعبين محليين وفريق من دالاس.

المصدر: وكالات

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