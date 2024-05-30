الرئاسة الفرنسيّة تعلن عدم دعوتها روسيا إلى احتفالات الذكرى 80 لإنزال النورماندي

أعلن قصر الإليزيه الخميس أنه لم يوجه دعوة إلى روسيا لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي في السادس من يونيو، بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "لن يكون ثمة وفد روسي. لم تتوافر الشروط بالنظر إلى الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا والتي شهدت تصعيدا في الأسابيع الأخيرة".

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ولكن اللجنة المنظمة للاحتفالات أشارت إلى أن روسيا ستُدعى بصيغة أخرى، وذلك باسم مساهمة الاتحاد السوفيتي على الجبهة الشرقية في الانتصار على ألمانيا النازيّة.

وأكد الإليزيه أنه ستتم الإشادة بهذه "المساهمة الحاسمة" من خلال "لفتات" مختلفة، ولا سيما في المقابر التي دفن فيها الجنود الروس في فرنسا، وذلك في إطار "برنامج الاحتفال" في 6 يونيو.

وأعلن الرئيس ايمانويل ماكرون خلال زيارته ألمانيا في بداية الأسبوع أن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي سيحضر الاحتفالات بذكرى إنزال النورماندي.

المصدر: أ ف ب